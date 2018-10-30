Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı

Melih Gökçek'in MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı yönündeki soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim süreci içerisindeyiz. Yerel seçimlerin nasıl yapılacağı, aday adaylıkların nasıl olacağı, bunların hepsi bellidir. Şu andaki adaylık tespitleri, müracaatlar, bunlar bizim yerel yönetimler başkanlığımız tarafından alınıyor ve bu tespitler yapıldıktan sonra da gerekli değerlendirmeleri bizim yerel yönetimlerden sorumlu başkanlığımız yapar. Yani isimler üzerinden bu noktada spekülasyonlara girmeyi doğru bulmuyorum. Melih Bey, benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bu yol ve dava arkadaşlığımızda bugüne kadar beraber geldik. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Melih (Gökçek) Bey, benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bu yol ve dava arkadaşlığımızda bugüne kadar beraber geldik. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum." dedi.

- Kabine revizyonu iddiası

Erdoğan, "Kabine revizyonu ve bakanlık sayısının düşürülmesi konuşuluyor. Mevcut bakanlardan belediye başkanlığına aday olabilir mi?" şeklindeki soruya ise şu cevabı verdi:

"Medya sürekli bu tür revizyonları yapar, biz de onlardan öğreniriz. Şu anda gündemimizde böyle bir şey söz konusu değil. Bakanlık sayılarımızda aynı şekilde böyle bir şey söz konusu değil. Biz zaten bakanlık sayılarını düşürmek suretiyle yeni bir sistem inşa ettik. Bunu da bu şekilde sürdüreceğiz. Ama bunlar tabi olmaz değil, yeri geldiğinde bu tür şeyler de olabilir. Ama şu an gündemimizde böyle bir şey yok."

- Cemal Kaşıkçı cinayeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:

"Dün bizim başsavcımız onlara, suçun işlendiği yerin İstanbul olması hesabıyla İstanbul'da da yargılanabileceğini kendilerine ifade etti. Tabi yönelttiği bazı sorular var, daha önce de ifade ettiğim gibi. Bir; gelen 15 kişilik grubu gönderen kim? Yani bir Suudi başsavcısı olarak sizin sorgulamanız lazım, çıkarmanız lazım. İki; bu öldürme olayının, kesinlikle 18 kişinin içinde olduğu bir defa belli... Bunu da sizin çıkarmanız lazım. Dışişleri Bakanınızın söylediği bir söz var, nedir o? 'Yerli iş birlikçilere teslim ettik.' O zaman bu yerli iş birlikçilere teslim edildiğini de yine gerek Suudi Dışişleri Bakanı gerekse bu 18 kişilik grubun ortaya koyması lazım. Yerli iş birlikçi kimse, bilelim. Bunu da biz çıkartırız. Bu işi böyle ortada bırakamayız. Ortada bırakırsak bizim insanlığa karşı ortak bir borcumuz olur. Vicdani bir borcumuz olur, bunun altından adalet mekanizmaları olarak da siyaset mekanizmaları olarak da kalkamayız. Artık bunu çözmek gerekiyor, ipe un sermenin anlamı yok. Veyahut da bunun altından birilerini kurtarmanın da anlamı yok."

"Soruşturma sonuçları, yönelttiğiniz sorulara yanıt verebilecek bir aşamaya geldi mi?" şeklindeki soruya da Erdoğan, "Belli olmaz, bugün işte saat 11.00'de İstanbul Başsavcımıza tekrar gelecekti. Ve orada bunun devamı olarak da görüşmeye devam edeceklerdi. Ama bugünkü görüşmelerinin neticesinin ne olduğunu henüz bilmiyorum." karşılığını verdi.

