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Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 14:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Biz (İran) yaptırımları doğru bulmuyoruz. Çünkü bize göre bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik yaptırımlardır" - "Bunlar, uluslararası hukuka da diplomasiye de aykırı. Emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz" - "(ABD-YPG ortak devriyesi) Bunları kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi, böyle bir durum sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'a yaptırımları doğru bulmadıklarını belirterek, "Çünkü bize göre bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik yaptırımlardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"(İran'a yaptırımlardan Türkiye muaf olacak) açıklaması var. Bu konuda değerlendirme alabilir miyiz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bu yaptırımlar konusunda her şey A'dan Z'ye net değil ama biz doğrusu bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Çünkü bize göre bütün yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik adımlardır. Bunlar uluslararası hukuka da diplomasiye de aykırı. Artık dünya barışa dayalı süreci yaşamak istiyor. Yani emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz, emperyalist baskılarla yaşamak istemiyoruz. İnsanların bu noktada çok daha huzurlu, barış ve güven içerisinde yaşadıkları bir dünya istiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Benim imkanım ve gücüm var, dolayısıyla ben her şeyi yaparım) olmamalı. Şu anda atılan adımlarda, AB ve AB ülkelerinin tamamına yakını bu işe olumlu bakmıyor. Hepsi bu konuda çok daha farklı bir yerde." ifadesini kullandı.

Paris'te yapılacak zirvede büyük ihtimalle bu konuların masaya geleceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orada da bu konuları görüşme imkanımız olacak diye düşünüyorum." dedi.

"6 aylık süre sonrasında Türkiye'nin bir yol haritası var mı?" sorusuna Erdoğan, "Yaptırımlar konusunda bizim duruşumuz hep net olmuştur. Hele hele petrole yönelik konularda biz hep bunu söylemişizdir; bunlar alternatifsiz bir şeydir, dolayısıyla bir yaptırıma kesinlikle uymayız. Biz buradan şu anda 10 milyar metreküp doğalgaz alıyoruz. Biz bu doğalgazı almadığımız zaman, ben vatandaşımı kışın soğuğunda donduracak mıyım? Biz böyle bir şeye uyamayız, kabullenemeyiz." yanıtını verdi.

- İstanbul Belediye Başkan adaylığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın isminin geçtiği" anımsatılarak, "Kendisi 'henüz istişare süreçleri tamamlanmadı ama bugüne kadar bütün verilen hizmetleri yerine getirdim' dedi. Sizin de gönlünüzdeki isim Binali Yıldırım mı, bir karar verildi mi?" sorusunun yöneltilmesi üzerine, "Sizin bu gönlünüzden geçenleri temenni ediyorum ki takvim içerisinde gideririz. Biraz sabırlı olmakta fayda var." diye konuştu.

"Bakanlardan belediye başkanı adayı olup olamayacağına" ilişkin soru üzerine ise Erdoğan, "Darda zorda kaldık mı niye olmasın." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'la görüşmesinde Halkbank konusunun yeniden gündeme gelip gelmeyeceğinin" sorulması üzerine, "Zaten telefon görüşmemizde geldi. Şimdi de tabii ki Hazine ve Maliye bakanlarımız birbiriyle görüşmelerini devam ettiriyorlar. Olumlu bir yolda o da devam ediyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, bir gazetecinin, "ABD ile YPG'nin Münbiç'teki ortak devriyesini hatırlatması" üzerine ise "Maalesef. Bunların hepsini belgelerle, her şeyle Paris'te ayrıca görüşeceğiz. Kabul edilebilir bir şey değil, bizim bunları kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi, böyle bir durum kesinlikle sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur. Ben inanıyorum ki Sayın Trump'la bunu konuştuğumuzda da herhalde bu konu ile ilgili süreci durduracaklardır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyon söz konusu olacak mı?" sorusuna ise Erdoğan, "Bunu kaç kere söyledim, bir gece ansızın gelebiliriz." yanıtını verdi.

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