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Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 15:15 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "(AİHM'nin Demirtaş ile ilgili kararı) AİHM'nin verdiği kararlar bizi bağlamaz. AİHM'nin bugüne kadar terör örgütüyle ilgili verdiği birçok karar var. Hepsi de aleyhedir. Onun karşılığında bizim de yapabileceğimiz birçok şeyler vardır. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz" - "(Bahçeli ile görüşme) Cumhur İttifakı konusunda her iki tarafın açıklamalarını zaten duyuyorsunuz. O konuda herhangi bir sorun yok. Seçim ittifakıyla ilgili konuyu da öyle zannediyorum ki her iki lider şöyle bir masaya yatırma fırsatını bulacağız" - "Depo baskınlarında nasıl stoklar yaptıklarını görüyoruz. Buralarda asla taviz yok. Öyle patates, soğan stokçuluğu, öbür tarafta birçok sebze, meyvede bu tür stoklar yapmanın bedelini ödeyecekler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin, "AİHM'nin verdiği kararlar bizi bağlamaz. AİHM'nin bugüne kadar terör örgütüyle ilgili verdiği birçok karar var. Hepsi de aleyhedir. Onun karşılığında bizim de yapabileceğimiz birçok şeyler vardır. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından milletvekilleriyle yaklaşık 1,5 saat süren görüşmesi sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşme hatırlatılarak, "Görüşme sonrası yerelde yeniden Cumhur İttifakı gündeme gelir mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "Cumhur İttifakı konusunda her iki tarafın açıklamalarını zaten duyuyorsunuz. O konuda herhangi bir sorun yok. Seçim ittifakıyla ilgili konuyu da öyle zannediyorum ki her iki lider şöyle bir masaya yatırma fırsatını bulacağız. Ne olabilir, ne yapılabilir, bunları aramızda görüşeceğiz. Temenni ederim ki her iki taraf için de iyi olabilecek bir sonuca varırız. Bu, bana göre tabanların da beklentisidir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları

"Temayül yoklaması sonrası özellikle Ankara ve İstanbul için karar verildi mi? İsimler belli mi?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, Ankara ve İstanbul ile ilgili temayülde çıkan neticelerin henüz önüne gelmediğini, sonuçları yalnızca Genel Başkan yardımcıları Ali İhsan Yavuz ile Mehmet Özhaseki'nin bildiğini belirtti.

Erdoğan, çalışmalarını bu akşamdan itibaren Genel Merkez'de yapacaklarını aktararak, "Bu çalışmalarla birlikte önce büyükşehirler olmak üzere tüm illeri göreceğiz. Bugün, yarın, perşembe, üç gün yoğun bir çalışmam var." diye konuştu.

Adayların ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi olabilir, ilk takvim." karşılığını verdi.

- "Karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz"

AİHM'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili kararının sorulması üzerine Erdoğan, "AİHM'nin verdiği kararlar bizi bağlamaz. AİHM'nin bugüne kadar biliyorsunuz terör örgütüyle ilgili verdiği birçok karar var. Hepsi de aleyhedir. Onun karşılığında bizim de yapabileceğimiz birçok şeyler vardır. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz. Terörü gelip de Türkiye'de dizginleyen hiçbir zaman AİHM olmadı. Terör devam etti. Yine aynı şekilde şu anda terör devam ediyor. Faturasını, bedelini ödeyen Türk halkı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaz aylarında ekonomide yaşanan dalgalanmanın ardından son iki ayda Türk lirasının yüzde 20'ye yakın değer kazandığı hatırlatılarak, "Sizin faizlerle ilgili duruşunuzu biliyoruz. Gelinen noktada bu konuda söyleyecekleriniz var mı?" sorusu üzerine, "Görüldüğü gibi faizlerde düşüşler devam ediyor. Faizlerdeki düşüşün de olumlu yansımasını görüyoruz." dedi.

- "Stokçuları affetmeyeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanlığının, piyasaları kontrol altına alma gayretini tüm ekipleriyle devam ettirdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bazı suiistimaller var. Özellikle stokçular, şunlar bunlar... Bunların üzerine bakanlıklarımız kararlılıkla gidiyor. Birçok depo baskınlarında nasıl stoklar yaptıklarını görüyoruz. Kararlılıkla buna devam edeceğiz. Buralarda asla taviz yok. Öyle patates, soğan stokçuluğu, öbür tarafta birçok sebze, meyvede bu tür stoklar yapmak... Bunların bedelini ödeyecekler. Öbür tarafta havlu kağıttı, taharet kağıtlarıydı, vesaire bunlarla ilgili birçok depolama, stok çalışmaları, buna benzer ne varsa hepsinin üzerine gideceğiz. Bu konuda bakanlıklarımız yoğun bir çalışma içindeler. Bu stokçulara da aynen ben de söylüyorum; bu yaptığınız stoklarla sizi affetmeyeceğiz. Sonuna kadar ne gerekiyorsa cezai müeyyideler, para, öbür taraftan diğer yönleriyle bu konuyu da kovalayacağız."

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AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM GRUP TOPLANTISI

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