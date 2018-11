Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin, "AİHM'nin verdiği kararlar bizi bağlamaz. AİHM'nin bugüne kadar terör örgütüyle ilgili verdiği birçok karar var. Hepsi de aleyhedir. Onun karşılığında bizim de yapabileceğimiz birçok şeyler vardır. Biz karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından milletvekilleriyle yaklaşık 1,5 saat süren görüşmesi sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşme hatırlatılarak, "Görüşme sonrası yerelde yeniden Cumhur İttifakı gündeme gelir mi?" sorusu üzerine Erdoğan, "Cumhur İttifakı konusunda her iki tarafın açıklamalarını zaten duyuyorsunuz. O konuda herhangi bir sorun yok. Seçim ittifakıyla ilgili konuyu da öyle zannediyorum ki her iki lider şöyle bir masaya yatırma fırsatını bulacağız. Ne olabilir, ne yapılabilir, bunları aramızda görüşeceğiz. Temenni ederim ki her iki taraf için de iyi olabilecek bir sonuca varırız. Bu, bana göre tabanların da beklentisidir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.