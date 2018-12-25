HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları yanıtladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2018 14:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Meclis Başkanımızın adaylığı noktasında istifaya gerek yok. Milletvekilliği süreci, bir belediye başkanı seçilinceye kadar aynen devam eder. Meclis Başkanlığında da durum aynıdır" - "(AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanacağı tarih) Yakındır, 29 Aralık'ta olabilir. Size bu müjdeyi vermiş olayım" - "(ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararı) Amerika üzerine düşeni yaptı, açıkladı ama Fransa'da Macron'un yaptığı açıklama daha farklı. Onun için biz şu anda Sayın Trump'ın yaptığı açıklamaya bakıyoruz ve onunla bu süreçteki iş birliğimizi sağlıklı şekilde devam ettiriyoruz" - "Bugün yarın bir grup arkadaşımın Moskova ziyareti olacak. Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre daha sonra benim de Sayın Putin ile bir görüşmem olacak" - "Terörle mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bundan taviz yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması halinde istifasına gerek olmadığını belirterek, "Milletvekilliği süreci, bir belediye başkanı seçilinceye kadar aynen devam eder. Meclis Başkanlığında da durum aynıdır." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için istifa süreci netleşti mi?" sorusuna Erdoğan, "Meclis Başkanımızın adaylığı noktasında istifa nereden çıktı? Öyle bir şey var mı? Dersinizi iyi çalışmamışsınız. İstifaya gerek yok. Milletvekilliği süreci, bir belediye başkanı seçilinceye kadar aynen devam eder. Meclis Başkanlığında da durum aynıdır." diye konuştu.

Yıldırım'ın aday olması ve seçilmesi halinde istifa etmesi gerekeceğini ifade eden Erdoğan, "Ondan önce istifaya gerek yok. Parlamento ise şu anda nasıl başkan yardımcısı vasıtasıyla veya yardımcıları vasıtasıyla yürütülüyorsa aynı şekilde yürütülür." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaylık açıklaması 2018'de mi olacak?" sorusuna, "Yakındır, 29 Aralık'ta olabilir. Size bu müjdeyi vermiş olayım." karşılığını verdi.

- ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

"Koalisyon, Suriye'den beraber mi çekilecek yoksa ABD tek başına mı çekilmiş olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "Amerika üzerine düşeni yaptı, açıkladı ama Fransa'da Macron'un yapmış olduğu açıklama daha farklı. Onun için biz şu anda Sayın Trump'ın yaptığı açıklamaya bakıyoruz ve onunla bu süreçteki iş birliğimizi sağlıklı şekilde devam ettiriyoruz. Bu arada, bugün yarın bir grup arkadaşımın Moskova ziyareti olacak. Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre daha sonra benim de Sayın Putin ile bir görüşmem olacak." diye konuştu.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile büyük ihtimalle yüz yüze görüşeceğini bildirdi.

Grup toplantısındaki açıklaması hatırlatılarak "Acaba bahsettiğiniz, sürpriz bir operasyon şeklinde mi?" sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben ne diyorum? 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyorum. Bu ne demek? Sürpriz değil mi? Bu bağıra çağıra olmaz ki. 'Yarın geliyoruz, hazırlanın.' denir mi? Terörle mücadelede her an, her zaman ama sürpriz olarak bunlar yapılır. Televizyonlarda izlerken ben bile oradan takip ediyorum. Maşallah şu anda istihbarat teşkilatlarımız koordinatları vermiş ve askerimiz de jetlerle oraları bombalamışlar. İşte son dönemde olanları görüyorsunuz. Bunlar bizim iftihar vesilemiz. İstihbarat bu noktada Silahlı Kuvvetlerimiz nasıl çalışıyorlar. İHA'larımız, SİHA'larımız nasıl çalışıyor? Bunların hepsi ortada. Terörle bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bundan taviz yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka bir soru üzerine, Cumhur İttifakı kapsamında iş birliği yapılacak illerin büyük oranda netleştiğini de söyledi.

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmet İnönü mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmet İnönü mesajı
HDP kapatılacak mı? Vatan Partisi'nden flaş başvuruHDP kapatılacak mı? Vatan Partisi'nden flaş başvuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TBMM GRUP TOPLANTISI TBMM Başkanı Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Ünlü futbolcu hakkında idam planı! Aykut Demir skandal olaya cevap verdi

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

Antalya'daki cinsel istismarda kahreden detay!

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

2019 asgari geçim indirimi (AGİ) kaç lira oldu?

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Perinçek'ten sanatçılara 'dokunulmazlık' önerisi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için çok konuşulacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmet İnönü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmet İnönü mesajı

HDP kapatılacak mı? Vatan Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu

HDP kapatılacak mı? Vatan Partisi'nden flaş başvuru

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Meral Akşener'den Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

Akpınar ve Gezen soruşturması için dikkat çeken sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.