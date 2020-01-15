Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şovmenlerin maskesi düşmeye başladı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şehrine ve ilçesine hizmet değil de şov peşinde koşanların ne hallere düştüğünü sizler de görüyorsunuz. Son mahalli idareler seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. TBMM Grup Toplantısında 5 yeni belediye başkanının AK Parti ailesine katılımını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artacağını söyledi.

Küçük hesapların değil millete hizmet etmenin derdinde olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aşk ile çalışan yorulmaz anlayışıyla, inancıyla ülkemize ve milletimize özellikle de emanetlerini üzerimizde taşıdığımız hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz. AK Partinin şiarı gönül belediyeciliğidir. İlimizde, ilçemizde, beldemizde yaşayan her bir kardeşimizin gönlünü fethetmek öncelikli görevimizdir. Halkımızla aramıza asla bürokratik duvarlar örmemeliyiz. Kibirlenmek, insanımıza tepeden bakmak AK Partiliye yakışmaz. Vatandaşa yakın olmakla mesele bitmiyor, vatandaşın da bize kendini yakın hissetmesini sağlamalıyız. AK Partili bir belediye başkanının alametifarikası her zaman ulaşılabilir olmasıdır. AK Partili belediye başkanı zorluklar karşısında pes etmeyen, yılmayan, geri adım atmayan bir başkandır. Başkalarının yaptığı gibi eften püften bahanelerin arkasına saklanamayız. Sorunlara değil çözüm yollarına, geçmişe değil geleceğe odaklanacağız. Bir meseleye, neden yapılamıyor mantığıyla yaklaşmak yerine daima nasıl yapılır sorusunun cevabını arayarak yaklaşacağız. Bir işi yapmayı canı gönülden yapmak isteyen kimse o işi yapmanın yolunu mutlaka bulur. Buna karşılık isteksiz ve tembel siyasetçilerin en büyük serveti mazeretleridir. Hizmete talip olan kişi aslında zorluklara, sıkıntılara, yorgunluklara talip olduğunu da bilmelidir. AK Parti, günü kurtarma mantığıyla hareket eden bir parti asla olmadı. Buradaki her bir belediye başkanımızın yükümlülüğü de, sıkıntılara aldırmadan milletin ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri üretmek, sorumlu olduğu ili, ilçeyi, beldeyi aşkla imar etmektir” ifadelerini kullandı.

Ülkeye ve millete hizmet yolunda engel tanımadıklarını vurgulayan Erdoğan, “Ne 40 yıllık siyasi hayatımızda ne çeyrek asırlık belediye tecrübemizde ne de artık 18’inci yılımıza girdiğimiz iktidarlarımız döneminde milletimize mahcup olacak bir işin içine girmedik. CHP gibi seçim döneminde vatandaşı vaat yağmuruna tutup seçim sonrasında bunları unutanlardan da olmadık. Biz verdiği sözlerin arkasında duran bir partiyiz. Biz ahdine, kavline sadık bir kadroyuz. Biz icraatları ile, hizmetleri ile temayüz etmiş bir hareketiz. AK Parti’nin başarısının gerisinde her türlü şart altında millete hizmet aşkını, heyecanını koruması vardır. Bunda sonra da bu özelliğimizi muhafaza edeceğiz. Bunlardan taviz vermeyeceğiz. İman varsa imkan da vardır diyerek Türkiye’nin yarınlarına damga vuracak eserleri ülkemize kazandıracağız. Bütün bunları meselenin uzağında birisi olarak söylemiyorum, bilakis 40 yılını siyasete vermiş belediye başkanlığından buralara gelmiş biri olarak ifade ediyorum. Dert çekmiş, zahmet çekmiş, damdan düşmüş bir siyasetçi olarak sizlerin hangi zorluklarla yüzleştiğinizi biliyorum. Biz de 1994 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendiğimizde bürokratik vesayetten mali sıkıntıya, kadrodan araç gerece kadar birçok konuda problemler yaşadık. Ama bunların hiçbirinin bizi rüyalarımızdan, ideallerimizden alıkoymasına müsaade etmedik. 4.5 yıllık belediye başkanlığım döneminde hem şeytan taşladık hem de tavaf yaptık. Sorunların, sıkıntıların, eksikliklerin büyüklüğü karşısında umutsuzluğa kapılmadan İstanbul’u daha önce hiç görmediği bir belediyecilik anlayışıyla tanıştırdık. İstanbul’da yakaladığımız başarıyla da 2002 de tüm Türkiye’ye hizmet etme imkanına kavuştuk” diye konuştu.

Belediyelerin yurt dışında da önemli projelere imza attığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunca yıldır aralıksız sürdürdüğümüz hizmet yolculuğunda mahalli idareler daima bizim lokomotifimiz ve yüz akımız olmuştur. Belediyeler, ülkemizin en ücra köylerine ulaşma imkanı bulduğumuz temel hizmet birimlerimizdir. Görevlerinizi asla hafife almayın. Belediyelerimiz sadece sınırlarımız içinde değil tıpkı bir uç beyi gibi yurt dışında da önemli projelere imza atıyor. Balkanlar’a gidiyorsunuz bakıyorsunuz bizim belediyelerimizin oralarda yaptığı eserler var. Afrika’da bizim belediyelerimizin oralarda yaptığı eserler var. Gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinde belediyelerimizin ayak izlerine şahit oluyoruz. En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm belediyelerimizin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarına önem veriyoruz. Sizlerin de omuzlarınızdaki bu ağır sorumluluğun bilinciyle hareket ettiğine inanıyorum” dedi.