Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sri Lanka'daki terör saldırılarını şiddetle kınıyorum (2)

YAZILI AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'da meydana gelen terör saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesini ve yaralanmasını derin üzüntüyle öğrendiğini belirten Erdoğan, saldırıları kınayarak, şunları kaydetti:

'Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum. Bu menfur hadiseden dolayı, Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.'

Haber: ANKARA/DHA

