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Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 18:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Muğla’da bulunan dünyanın en büyük mermer antik kenti Stratonikeia’yı ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter ile Yatağan Termik Santrali’ne indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Muğla’da bulunan dünyanın en büyük mermer antik kenti Stratonikeia’yı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter ile Yatağan Termik Santrali’ne indi. Buradan karayolu ile Stratonikeia Antik Kenti’ne geçti. Antik kentte kendisini kazı Başkanı Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeia Antik Kenti’nde restorasyonu yapılan hamam, Cami, kazı evi, kuzey giriş kapısı gibi bölgeleri eşi Emine Erdoğan ile gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan cami önünde bulunan mermer ’Sadaka taşına’ para bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antik kent içinde köylü kadınların yapıp sattığı gözleme ve çay içti. Antik kentte ürettikleri sebze ve meyveleri satan kadınlarla da sohbet eden Cumhurbaşkanı ve eşi, yaklaşık 3 saat antik kentte kaldı.
Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, “İlçemiz sınırları içinde yer alan Stratonikeia antik kentini ziyaret ederek incelemelerde bulanan Sayın Cumhurbaşkanımız gerek antik kentimiz, gerekse ilçemiz için hazırlamış olduğumuz tüm projelerimizle bizleri Ankara’ya çağırarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgili bakanlarımızla görüşmeye davet ettiler. Geçtiğimiz Cumartesi günü bizlere 4 saat 30 dakika, bugün ise 3 saat zaman ayırdıkları için ve ziyaretlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendiye teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyarette AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, İl Başkanı Kadem Mete, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi
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