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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 09:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda 3 bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar"


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