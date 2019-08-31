CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SU ÜRÜNLERİ KANUNU'NDAKİ DEĞİŞİKLİĞİ TEKNİK DÜZEYDE TAMAMLADIK

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI- Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'de, su ürünleri av sezonu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz balıkçılarımızın hasretle beklediği su ürünlerindeki kanunundaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık. Meclisimizin açılması ile beraber, milletvekillerimiz gerekli yasa teklifini parlamentomuza sunacaklardır." ifadelerini kullandı.
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-Cumhurbaşkanı'nın açıklaması
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