Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şuana kadar 109 terörist öldürüldü”

“Harekat başladığı saatten şuana kadar 109 terörist öldürüldü”

Türkiye’nin kendi göbeğini kendisinin kesmesinden başka çaresinin kalmadığını söyleyen Erdoğan, “Dün saat 16.00 itibarıyla Hava Kuvvetlerimiz önceden belirlenen hedefleri vurmaya başladı. Ardından topçularımız önceden belirlenen hedefleri imha etti. Son olarak 22.30 civarında kara birliklerimiz devreye girdi. Harekatımız tüm unsurların katılımıyla Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde devam ediyor. Ben konuşmamdan sonra ayrılacağım, Numan Bey’in riyasetinde toplantı devam edecek, Savunma Bakanımız teferruatlı bilgiyi sizlerle paylaşacak. Harekat başladığı saatten şuana kadar 109 terörist öldürüldü. Terör örgütü ve yandaşları ülkemizi karalamak ve harekatımıza gölge düşürmek için yalan yanlış bir sürü haber yaymaya başladılar. 109’un dışında yaralılar ve teslim olanlar da var. Henüz operasyona başladığımız bir yerde Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bir bölgeye önce roket atıp, ardından ‘Türkiye sivilleri bombalıyor’ diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Bombayı atan sizsiniz, füzeleri atan sizsiniz terbiyesiz herifler. Bu kara propaganda makinasına karşı gerekli tedbirleri aldık. Doğruları tüm dünya ile paylaşıyoruz. Hristiyan olan vatandaşların liderleri kendileri açıklama yaptılar, bize olan güvenlerini ifade ettiler. Terör örgütünün sınır ötesinden yaptığı saldırılarla çeşitli ilçelerimizde evleri tahrip etti, sivil vatandaşlarımızın yaralanmasına yol açtı. Askerimizin karşısına çıkacak yüreği olmayanlar boş buldukları yerlerde sivillere saldırarak gerçek yüzlerini ortaya koyuyorlar. Bunlar öyle terbiyesiz ki, kendi yayın organlarından çocukları gösteriyorlar. Çocuk katili sizsiniz, kadınlara saldıran katil sizsiniz. Bizim savunma imkanı olmayanlara asla elimiz kalkmaz. Bu bizim inancımızın gereği haramdır, yapamayız. Bu yılanların hepsinin başını en kısa sürede ezeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için, Kürt kardeşlerimizin huzuru için bunu başaracağız. Henüz harekata başladığımız diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor, vakti saati geldiğinde oralarda da Türkiye’nin gücünü göstereceğiz. Daha önceki harekatlarda ne yaptıysak burada da onu yapacağız. Gittiğimiz yerlere barışı, huzuru, güvenliği, esenliği getireceğiz. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, güvenlik güçlerimizin her birini korusun, ülkemizi ve milletimi her türlü beladan, şerden, musibetten, husumetten, düşmanlıktan muhafaza etsin. Barış Pınarı Harekatımıza destek veren MHP, İYİ Parti, CHP başka olmak üzere tüm siyasi parti liderlerimize, tüm siyaset ve devlet insanlarımıza, STK kuruluşlarına, sanatçılarımıza, gazetecilerimize, sporcularımıza her kesimden vatandaşlarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Terör örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye sesleniyorum, benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin, bu ahlaksızlığın, edepsizliğin daniskasıdır. İşgal varsa o sizin maharetinizdir. Siz bulunduğunuz yerlerde sadece işgal ile kalmadınız, binaları kendi içinden tünellerle açmak suretiyle oralarda sorgulama hücreleri kuracak kadar alçaksınız siz. Artık oraları kaybettiniz, şimdi Türkiye’de bu tür yerleriniz kalmayınca Suriye’de tüneller açtınız. Oraları da yıkacağız. Bütün bunlardan hareketle tabii ki en büyük teşekkür bu harekatı canı gönülden destekleyen milletimizedir” dedi.