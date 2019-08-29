CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'in cenazesine katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitiren yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı. Şenler'in cenazesi öğle saatlerinde Eyüpsultan Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi, Şenler'in manevi kızı Ayşe Yosunkaya, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda seveni ve yakını katıldı. Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı kıldırdı.

ŞENLER ADINA KÜTÜPHANE VE MÜZE

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geride bıraktığı miras gerçekten çok büyük ve anlamlıdır. Özellikle de kendisinin yaşadığı dönemde STK hareketlerini İslami kesimde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler hanımefendi. Hayat tarzını kendisine dayatılan şekilde değil de inancının gerekleri doğrultusunda yaşamak için verdiği mücadele onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı. Şule Yüksel Şenler'in adına bir kütüphane ve müzeyi de en yakın zamanda açacağız. Burada hem kütüphanede, müzede hemhal olmak hem kabrini ziyaret etmek suretiyle de inanıyorum ki kendilerini kabrinde çok daha mutlu etme fırsatını bulacağız" dedi.

Cenaze namazının ardından Şenler'in cenazesi omuzlara alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabuta omuz verdi. Şenler, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan'ın görüntüsü

- Cenazeden görüntüler

- Helallik alınması

- Erdoğan'ın konuşması

- Tabutun taşınması

- Detaylar

