HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler’in isminin yaşatılacağı müzeyi gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, müze ve kütüphaneye çevrilerek gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler’in isminin verileceği binada incelemelerde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Eyüpsultan’da gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler’in cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, müze ve kütüphaneye çevrilerek gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler’in isminin verileceği binada incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Eyüpsultan’da gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler’in cenaze törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Şenler’in isminin bir müze ve kütüphanede yaşatılacağını söyledi. Cenaze namazının ardından camiden ayrılan Erdoğan, Eyüpsultan’da İlim Yayma Cemiyeti tarafından kullanılan ve yakın zamanda Şule Yüksel Şenler adına müze ve kütüphaneye dönüştürülmesi planlanan binayı gezdi. Erdoğan, incelemelerinin ardından binadan ayrıldı

Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz! Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz!
GÜNCELLEME - Kiraladıkları otomobili para karşılığı geri vermek isteyince yakalandılarGÜNCELLEME - Kiraladıkları otomobili para karşılığı geri vermek isteyince yakalandılar
Bakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi varBakan Yardımcısı Kalaycı: Zonguldak’ta 1,5 milyar ton kömür rezervi var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak harekat! Öldürüldüler

TSK ve MİT'ten sınır ötesine harekat!

İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.