Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanbeyli'de konuştu 

Murat ÇİMEN/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Erdoğan Sultanbeyli'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, " Bilsinler ki Mescidi Aksa Müslümanların ve Hristiyanların ortak bir mabedidir. Ve Ayasofya'da da bizler bu adımı atacağız. Erdoğan'ın ağzından laf bir kere çıkar. Onun için Golan Tepeleri, Kudüs bunlar üzerinde plan yapanlar bilsinler ki o planların üzerinde bir başka plan vardır. İşte o hesapların üzerindeki hesap galip gelecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli'de düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sultanbeyli ile bizim aramızdaki gönül bağı yeni değildir. Çok eskilere dayanır. Sultanbeyli'yi bu binaların hiç olmadığı zamanlardan bilirim. İstanbul'a Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday olduğumuzda ve ardından seçildiğimizde televizyon kameraları ve gazete manşetleriyle sürekli Sultanbeyli'yi taciz ediyorlardı. Bundan bir önce Sultanbeyli'nin nasıl bir yer haline getirilmek istendiğini bilmeyenlere bu durum garip gelebilir. Bu ilçenin kahraman evlatları hep inancının, ezanın, bayrağının yanında durarak tüm dünyaya mesajını vermiştir. Sultanbeyli 35 yılda neredeyse 100 kat büyümüş bir ilçemizdir. Bugün 330 bini bulan nüfusuyla pek çok şehrimizden daha büyük olan Sultanbeyli aynı zamanda Anadolu'nun bir özeti gibidir. Pazar günü Sultanbeyli sandıkta ortaya koyacağı güçlü irade ile tüm Türkiye'ye tüm dünyaya bir kez daha mesajını verecektir." dedi.