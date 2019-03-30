Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultangazi'de konuştu

Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçim kapsamında Sultangazi'de miting düzenledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, " Ülkemizi IMF'ye teslim etmenin hazırlığı içindeler. Niye? Çünkü artık IMF yok. 23 buçuk milyar dolar borçla devraldım. Ödedik, ödedik, ödedik Mayıs 2013'te hesabı kapattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları kapsamında bugün İstanbul'da 6 ilçede miting düzenliyor. Erdoğan, Sultangazi'de düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, "Bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mücadelede siz bizi yalnız bırakmadınız. İnşallah yarın da yol arkadaşlığımızı, kader arkadaşlığımızı bir kez daha tescil edeceğiz. Pazar günü büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı, bütün bunları seçmenin yanında ülkemizin ve milletimizin geleceği konusunda da bir tercihte bulunacağız. Çünkü karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumdaki, bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık. Zaten kendileri de niyetlerini tüm çıplaklığıyla ifade etmekten çekinmiyorlar" diye konuştu.

"Bunlar başka bir şeyin peşinde" diyen Erdoğan, "Bu ülkede Erdoğan ve yönetiminden kim rahatsız? İşte bunlar? Terör örgütleri. Bunların hepsinin tepesine bindik. Sınırlarımız boyunca terör koridoru kurmak isteyenler rahatsız oldu. Ülkemizi IMF'ye teslim etmenin hazırlığı içindeler. Niye? Çünkü artık IMF yok. 23 buçuk milyar dolar borçla devraldım. Ödedik, ödedik, ödedik Mayıs 2013'te hesabı kapattık. Merkez bankamızın rezervi 27 buçuk milyar dolardı. Elhamdülillah 100 milyar dolarları aştık. Buralara geldik. Buraya durup dururken gelmedik. Bir taraftan yatırım bir taraftan eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, tarım bütün bu alanlar adımlarımızı attık. Adeta çağ atlattık. Bundan rahatsız oldular" ifadelerini kullandı.