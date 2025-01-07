Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de yeni bir döneme girildi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdareciler Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Sizlerin şahsında 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Valiler toplantısının ülkemiz, milletimiz, şehirlerimiz için hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyorum. Sözlerimin hemen başında, sizlerle birlikte bütün ilçelerimizde fedakarca görev yapan mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Valilerimize, vali yardımcılarımıza ve kaymakamlarımıza bugüne kadarki hizmetleri için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki vazifelerinde Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum.

Devlet, milletlerin akıl ve iradesinin tecessüm ettiği bir yapıdır, bizim devlet tasavvurumuz hiçbir zaman maddeye dayalı bir anlayış üzerine kurulmadı. Binlerce yıllık kadim devlet anlayışımız idarecilik ve teşkilatlanma anlamında bir birikimin taşıyıcısıdır.

Valilerimizden öncelikli beklentilerimiz devletimizin kendilerine verdiği emaneti milletin yararı için kullanmalarıdır.

Mülki idare amirliği sabah sekiz akşam altı arasında yapılacak bir görev değildir, sizin halkla hemhal olmanız da gerekir.

Ne tek parti faşist zihniyetinin ne de 28 Şubat uygulamalarının günümüz Türkiye'sinde yeri yoktur, millete karşı efendilik taslamanın meşru sayıldığı günler geride kalmıştır. Allah'ın izniyle biz bu makamlarda bulunduğumuz müddetçe kimse o kötü günleri geri getiremeyecektir. Devlet anlayışımızı hakkıyla tatbik eden personeline ve vatandaşlarımıza tepeden bakmayan ilçe, köy ve mahalleleriyle şehrinin tamamını kucaklayan valiler bizim görmek istediğimiz idarecilerdir.

"SURİYE'DE YENİ BİR DÖNEME GİRİLMİŞTİR"

Bölgemizde çok önemli meselelerin yaşandığı günlerden geçiyoruz. Suriye'de yaşananlar bizi her açıdan ilgilendiriyor. 61 yıllık Baas diktatörlüğünün çökmesi ile artık yeni bir döneme girilmiştir. Gün geçmiyor ki Baas rejiminin barbarlığına dair bir delil bulunmasın. Suriye'yi ziyaret eden ekiplerimiz sahadaki tablonun tahmin edilenden çok daha kötü olduğunu ifade ediyor.

Gün geçmiyor ki Suriye'de ülkenin bir yerinden toplu mezar çıkmasın, baas rejiminin kanlı uygulamalarının kanıtları ortaya saçılmasın.

'ESAD GİTTİ SIĞINMACILAR GİTSİN AÇIKLAMASI KARA CEHALET ÖRNEĞİDİR"

Ana muhalefet partisi genel başkanının "Esad gitti sığınmacılar da gitsin" açıklaması tam bir kara cehalet örneğidir. Suriye'deki kardeşlerimize nasıl ev sahipliği yaptıysak bundan sonra da aynı hassasiyetle güvenli geri dönüşleri yöneteceğiz. Vatanlarına dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize her türlü kolaylığı sağlayacağız.