Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihbarat birimlerinin Suriye ile alt düzelde dış politika yürüttüğünü ifade etti.

Erdoğan TRT'ye verdiği röportajda, liderler arasında diyalog bulunmasa da istihbarat birimlerinin karşılıklı çalışmalar yürütebileceğini ifade etti ve "İstihbarat örgütleri bu noktada illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız havasında olamaz. Liderler çoğu zaman devreden çıkabilirler, istihbarat örgütleri bunu değerlendirir. Düşmanımız dahi olsa ipi tamamen koparmayacaksınız. Olur ki o ip size bir gün lazım olabilir" dedi.

Erdoğan 'Bu geleneği siyasi tarihimizden baktığımızda değerlendirmek durumundayız. Biz Afrin'e, İdlib, El Bab'a, Cerablus'a girmişsek bu yatırımları yapıyorsak birilerinden bir şey gelecek diye değil" ifadelierini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı 'devlet terörü estirmekle' suçluyor ve Suriye'de siyasi çözümün sağlanabilmesi için Esad yönetiminin iktidardan inmesi gerektiğini savunuyor.

'Güvenli bölgeyi koalisyon güçlerine teslim edemeyiz'

Erdoğan Suriye'nin kuzeyi için gündeme gelen 'güvenli bölge' seçeneklerine de değindi ve Türkiye'nin Suriye'deki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerine güvenmesinin mümkün olmadığını vurguladı: