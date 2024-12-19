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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye, İsrail saldırganlığının hedefinde"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.12.2024 16:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail saldırılarını genişleterek sürdürüyor. İsrail’in Golan tepelerinde yasa dışı yerleşimini genişlettiğini görüyoruz. Bu hukuksuzluklara D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İsrail’e silah ambargosu uygulanması, ticaretin durdurulması önemlidir. Suriye, İsrail saldırganlığının hedefinde" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye, İsrail saldırganlığının hedefinde"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire’de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’’ kapsamında Filistin ve Lübnan’daki Duruma İlişkin Özel Oturum'da konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"FİLİSTİN SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM İÇİN MÜCADELE ETTİK"

"Değerli kardeşlerim her birinizi selamlıyorum. Bugün Kahire’de bir araya getiren Sisi’ye teşekkür ediyorum. Saldırılar katlanılmaz boyutlara ulaştı. 50 bin Filistinli kardeşimiz şehit olurken 100 bin kişi de yaralandı. Lübnan da ilave zorluklarla karşı karşıya. Filistin sorununa kalıcı çözüm için mücadele ettik.

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"SURİYE, İSRAİL SALDIRGANLIĞINI HEDEFİNDE"

İsrail saldırılarını genişleterek sürdürüyor. İsrail’in Golan tepelerinde yasa dışı yerleşimini genişlettiğini görüyoruz. Bu hukuksuzluklara D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İsrail’e silah ambargosu uygulanması, ticaretin durdurulması önemlidir. Suriye, İsrail saldırganlığının hedefinde.

"ESED REJİMİNİN ÇÖKMESİ UMARIM DAHA OLUMLU YANSIYACAKTIR"

Ateşkesin sağlanması konusunda güçlü destek vererek sonuca ulaşmalıyız. Esed rejiminin çökmesi umarım daha olumlu yansıyacaktır. Ülkemizin Lübnan’a gönderdiği yardımlar bin 500 tona ulaşmıştır. Bölge ülkelerinin birbirlerinin içişlerine karışmadan dayanışma içinde olması önemli."

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Recep Tayyip Erdoğan
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