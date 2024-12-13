Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye'dekiler için bir turnusol olmuştur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'ne ve Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Değerli kardeşlerim, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Rabbime, şahsıma sizlerle bir kez daha buluşmayı nasip ettiği için hamdüsenalar ediyorum. Kongremizin Kocaeli'mize, tüm ilçelerimize, vatandaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. Hizmet bayrağımızı Kocaeli'nde dalgalandıran yol ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Merhameti ve hamiyeti bir hayat tarzına getiren büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum. Şairin dediği gibi, 'Bu can tende durdukça bu beden nefes aldıkça gönlüm sizinledir.' Kalbim Kocaeli için atacaktır. Bizim Kocaeli'ye sevgimiz tarife sığmaz. Burayı Akçakocaların sevdiği gibi seviyoruz. Süleyman Paşaların Orhan Gazilerin sevdiği gibi bu toprakları seviyoruz.

Kocaeli'ni daha da geliştirmek için her türlü desteği sağlamayı bundan sonra da sürdüreceğiz. Kocaeli'nin saygıdeğer insanları şu gerçeği her fırsatta hem kendimize hem milletimize hatırlatıyoruz. AK Parti bir siyasi partinin olmanın ötesinde bir davası, derdi olanların kurduğu büyüttüğü ve bugünlere getirdiği bir partidir.

Öyle vahim durumlarla karşılaşıyoruz ki, bu ülkede siyaset yapıyor, ekmeğini yiyor ama bakıyorsunuz ki bu ülkeye açıkça düşmanlık güdüyor. Hadiselere Türkiye eksenli değil başka pencerelerden bakıyorlar. Milletle milletin değerleriyle ve memleketle bağını tamamen koparmışlar rüzgar nereye eserse hemen oraya dümen kırıyorlar. Sabiteleri ve ilkeleri uğruna zorluklara göğüs gerekecek ülküleri kalmamış. Bunlar ders almıyor. Aynı yanlışı yapmaya devam ediyor.

"AK PARTİ'NİN TEMSİLCİSİ OLDUĞU DAVA BİR MEDENİYET DAVASIDIR"

Milletin kurduğu ve bugünlere getirdiği AK Parti asla böyle olmamıştır. Olmayacaktır. Ve biz de olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Nefsimizi sorgulamaktan asla ve asla korkmayacağız. Eksiği, hatayı, günahı başkalarında değil hep kendimizde arayarak, hakkın izinde gideceğiz. AK Parti'nin temsilcisi olduğu dava bir medeniyet davasıdır. Bu dava büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme davasıdır. Bu dava mazluma umut olma davasıdır. Bu dava adalet hürriyet ve hep birlikte onuyrlu bir yaşam davasıdır.

Bu kutlu davayı bozuk para gibi harcamayacağız. Milletimizi ayakta tutan kadim değerlere sahip çıkacağız. Hedeflerimizden milim taviz vermeyeceğiz. Kalbimizi hakka bağlayacak sırtımızı milletimize yaslayacağız. Büyüklenmeyi riyayı, zehirli dili kapımızdan içeri sokmayacağız.

AK Parti teşkilatlarının kapısı tıpkı bir tekke kapısı gibi gelen herkese açık olmalıdır. Terörist ile hırsız ile işimiz olmaz. Zaten onların yolu da AK Parti ile kesişmez.

"SON SEÇİMİ BİR YOL KAZASI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bugün de yarın da aynı yolda yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ülkeyi yönetmek için milletimizin yarısından fazlasının oyunu almamız gerekiyor. 85 milyon vatandaşımızdan çok küçük kesim dışında herkesin gönlünü kazanmak zorundayız. Son mahalli seçimlerde arzu etmediğimiz netice elde etmiş olsak da bunu yol kazası olarak görüyoruz. Gereken düzeltmeleri her kademede yapıyoruz yapacağız. Önümüzdeki seçimde yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum. Yeter ki misyonumuzu hatırlayalım, kollarımızı milletimize açalım.

"SURİYE MESELESİ BİR TURNUSOL OLMUŞTUR"

Suriye meselesi Türkiye'de kimin nerede durduğunu özellikle gösteren bir turnusol olmuştur.

Hatırlayın o günlerde, CHP'nin devrik genel başkanı Orta Doğu bataklığı olarak oryantalist bir kavram ortaya attı. Bu kavram üzerinden hem parti tabanını hem de kamuoyunu zehirledi. Bölgede emperyalistlere su taşırcasına Türkiye'yi gönül coğrafyasından koparmaya çalıştı.

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