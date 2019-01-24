Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi işgal gibi bir derdimiz yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen törende, Suriye'ye yapılan operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye'deki operasyonların bölgenin huzurunu sağlamak için yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Rusya ziyaretimizin amacını bu oluşturuyor. O 20 mil derinlikte bunu nasıl sağlarız. Yoksa bizim Suriye'de işgal gibi bir derdimiz yok. Bize 780 bin kilometrekare yeter. Biz burada 20 milyon kilometrekarelik topraklardan geldik. Biz sıradan bir kabile devleti değiliz. Biz anlı şanlı bir Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Topraklarımızda en ufak parselasyona müsaade etmeyiz" ifadesini kullandı.
Düştüğümüzde tekme atmak için bekleyen o kadar çok kesim var ki ne olursa olsun ayakta kalmanın önemini çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin son 5-6 yılda başına gelen her hadise ülkemizi düşürme projesinin parçasıdır. AB süreci budur. Suriye'deki olaylar budur. Suriye ile Adana Protokolü imzalanmıştır. Bu Adana mutabakatının yeniden gündeme gelmesi gerektiğini çok iyi anlıyoruz.
En sonunda darbe teşebbüsüne kadar işi vardırdılar. Biz demokrasiye inanmış bir ülke olarak, bir cumhurbaşkanı olarak, dünyanın neresinde olursa olsun bir darbe girişimi varsa biz hepsinin karşısındayız. Sandıktan gelene herkes saygı duymak zorundadır. 15 Temmuz'da azanlar belalarını bulmuşlardır. FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelede en küçük gerileme söz konusu değildir. Bu ülkeyi FETÖ belasından temizleyene kadar mücadelemiz sürecektir.
Milletimiz birliğini, beraberliğini koruduğu kurumlar itibariyle ülkemize sadakatle hizmet etmeye devam ettikçe bu ülkenin bileğini kimse bükemez. Bu kurum, Milli Savunma Üniversitemizi ülkemizin en büyük kazanımlarından biri olarak görüyoruz."
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