CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SURİYE'NİN PSİKOLOJİK BİR EYLEM İÇİNDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ 

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Suriye'nin psikolojik bir eylem içinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz daha kesinleşmiş bir şey yok"

"Suriye'nin bir defa bölünmesine zaten karşıyız ama bizim bütün hedefimiz oradaki terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Terör örgütlerinin çıkması halinde zaten bize de yapacak iş kalmaz"

"Benim kapım herkese açık ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Bay Kemal biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile arası pek iyi değil ama Bay Kemal'den izin alırsa ben kapımı herkese zaten açık tutuyorum. Seve seve karşılarım"

"Hedefimiz yarın Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla birlikte inşallah ilçeleri de açıklamak"

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK / İdrsi TİFTİKÇİ, İSTANBUL(DHA),

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Münbiç'teki gelişmelerle ilgili "Suriye'nin psikolojik bir eylem içinde olduğunu biliyoruz" dedi.

Kısıklı'daki konutundan 13.30 sıralarında çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal karşıladı. Ayaküstü kısa bir sohbetin ardından Erdoğan ve beraberindekiler cuma namazını kılmak üzere camiye girdi. Namaz çıkışı gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Esad rejiminin Münbiç'e girdiği iddiaları soruldu. Erdoğan bu soruya, "Suriye'nin Münbiç'e yönelik böyle bir psikolojik şu anda bir çalışma, psikolojik bir eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durumun olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz kesinleşmiş ciddi bir şey yok. Bir saat kadar önce arkadaşlarımla görüşmeleri yaptım. Kesin bir şey söz konusu değil. Tabi Rusya'nın bu noktada ciddi resmi makamların ifade ettiği gibi de orada da bu şekilde kesinleşmiş bir şey yok" dedi.

Yarın sabah bir heyetin Moskova'ya gideceğini belirten Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: