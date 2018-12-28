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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SURİYE'NİN PSİKOLOJİK BİR EYLEM İÇİNDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 15:59 | Son Güncelleme

  *Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin psikolojik bir eylem içinde olduğunu biliyoruz.

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Suriye'nin psikolojik bir eylem içinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz daha kesinleşmiş bir şey yok"

"Suriye'nin bir defa bölünmesine zaten karşıyız ama bizim bütün hedefimiz oradaki terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Terör örgütlerinin çıkması halinde zaten bize de yapacak iş kalmaz"

"Benim kapım herkese açık ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Bay Kemal biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile arası pek iyi değil ama Bay Kemal'den izin alırsa ben kapımı herkese zaten açık tutuyorum. Seve seve karşılarım"

"Hedefimiz yarın Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla birlikte inşallah ilçeleri de açıklamak"

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK / İdrsi TİFTİKÇİ, İSTANBUL(DHA),
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Münbiç'teki gelişmelerle ilgili "Suriye'nin psikolojik bir eylem içinde olduğunu biliyoruz" dedi.
Kısıklı'daki konutundan 13.30 sıralarında çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal karşıladı. Ayaküstü kısa bir sohbetin ardından Erdoğan ve beraberindekiler cuma namazını kılmak üzere camiye girdi. Namaz çıkışı gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Esad rejiminin Münbiç'e girdiği iddiaları soruldu. Erdoğan bu soruya, "Suriye'nin Münbiç'e yönelik böyle bir psikolojik şu anda bir çalışma, psikolojik bir eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durumun olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz kesinleşmiş ciddi bir şey yok. Bir saat kadar önce arkadaşlarımla görüşmeleri yaptım. Kesin bir şey söz konusu değil. Tabi Rusya'nın bu noktada ciddi resmi makamların ifade ettiği gibi de orada da bu şekilde kesinleşmiş bir şey yok" dedi.
Yarın sabah bir heyetin Moskova'ya gideceğini belirten Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

GEREK ABD İLE OLAN GÖRÜŞMELERİMİZ, GEREKSE DE RUSYA İLE OLAN İLİŞKİLERİMİZ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR
"Kaldı ki yarın sabah biliyorsunuz buradan benim heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanım, Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım, aynı zamanda özel temsilcim ve büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Ardından benim de sayın Putin ile hem telefon hem Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bunları çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Olay sadece Münbiç değil, oradaki terör örgütlerini yok etmeye yönelik yok etmeye yönelik çalışmamızdır. Bizim bütün hedefimiz burada YPG'nin gerekli dersi almasıdır. Bu konuda kararlığımız da tamdır. Tedbirimizi aldık, silahlı kuvvetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Ben işin detayına girmeyeceğim. Çünkü bu konuda istihbarat ölüdür. İstihbaratı diri tutarsanız, buradan netice alamazsınız. Biz Türkiye olarak bölgede her türlü adımı atmış bulunmaktayız. Özellikle de Münbiç, Halep'te atılan adımlarımız var. Zaten gözlem kulelerimizin durumunu biliyorsunuz. Gerek ABD ile olan görüşmelerimiz, gerekse de Rusya ile olan ilişkilerimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor."

"BİZ SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE KARŞIYIZ"
Münbiç konusunda Obama döneminden başlayan bir süreç olduğuna değinen Erdoğan, "Bu süreç içinde Obama verdiği hiçbir sözü tutmadı. Terör unsurlarını bölgeden çıkaracağının sözünü vermişti. Münbiç yüzde 90 çoğunlukta Arapların oluşturduğu bir bölge. Biz bütün bunlara rağmen sabır ettik. Sayın Trump döneminde bu konu tekrar gündeme geldi. Sayın Trump da bu konuda müşterek bir hareket içinde olacağımızı söyledi. Sayın Putin'le aynı şekilde insani yardım noktasında attığımız adımları aramızda konuştuk. Bu topraklar Suriye'ye ait. Biz Suriye'nin bölünmesine karşıyız. Hedefimiz terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Terör öğütlerinin çıkması halinde bize de yapacak bir iş kalmaz.

"FETÖ'NÜN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU ONLAR DA KABUL ETTİ"
Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin FETÖ'ye yönelik aldığı kararın sorulması üzerine Erdoğan, "Büyük önem arz ediyor. Kısa bir süre önce Şeb-i Arus törenlerinin olduğu dönemde önceki yüksek mahkeme başkanı buradaydı. Bizimle birlikte Konya'da oldu. Aynı gün İstanbul'da yaptığımız Anayasa Zirvesi'nde de Pakistan'ın yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı bu durumu söylediler. Söylenen böylece gerçekleşmiş oldu. FETÖ'nün terör örgütü olduğunu onlar da kabul ettiler. Bundan sonraki süreç kapatılan yerlerin bizim Maarif Vakfı'na devredilmesi süreci. Azerbaycan'da yine bazı olumlu gelişmeler var. Onların da bu gelişmelerle ilgili müjdelerini bu akşam yarın sizlere verebiliriz" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN RANDEVU TALEBİ
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun görüşme açıklamasının sorulması üzerine Erdoğan, “Benim kapım herkese açık. Ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Biliyorsunuz Bay Kemal Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile arası pek iyi değil. Ama Bay Kemal'den izin alırsa, seve seve karşılarım. Kahveyse kahve, çaysa çay onu da ikram ederim" dedi.

Partisinin yarınki açıklamasını sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hedefimiz yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayıyla birlikte ilçe adaylarını da açıklamak" diye konuştu.

Görüntü dökümü
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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıkışı
-Erdoğan'ın açıklaması
-Erdoğan'ın camiden ayrılması

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