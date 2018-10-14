Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile görüştü

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman’ın, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini vurguladıkları öğrenildi.



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