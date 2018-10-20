Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştü. Görüşmede, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede Cemal Kaşıkçı ilgili gelişmeler konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, Kaşıkçı'nın akıbetinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmanın selameti açısından iki ülkenin tam bir işbirliği içinde çalışmaya devam etmesinin önemine dikkati çekti. Görüşmede, her iki ülkede de yürütülmekte olan soruşturmaların gidişatı hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulduğu kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, aynı konuyla ilgili olarak geçen Pazar akşamı da bir telefon görüşmesi yapmıştı.
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