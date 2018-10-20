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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kralı Selman ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 00:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştü. Görüşmede Cemal Kaşıkçı meselesi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede, Cemal Kaşıkçı meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, Kaşıkçı’nın akıbetinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmanın selameti açısından iki ülkenin tam bir işbirliği içinde çalışmaya devam etmesinin önemine dikkati çekti.

PAZAR GÜNÜ DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Görüşmede, her iki ülkede yürütülmekte olan soruşturmaların gidişatı hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulduğu da kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, aynı konuyla ilgili olarak geçen Pazar akşamı da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Selman bin Abdulaziz

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