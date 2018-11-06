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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tabiata, çevreye ve hayata dair bakış açımızı düzeltmezsek, dünya yaşanılır bir yer olmaktan tamamen çıkacaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 14:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tabiata, çevreye ve hayata dair bakış açımızı düzeltmezsek, dünya yaşanılır bir yer olmaktan tamamen çıkacaktır."


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