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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:54 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5.

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Dönem Başkanı Tacikistan’ın Başkenti Duşanbe’yi ziyaret edecek.

“Güvenli ve Daha Müreffeh Bir AİGK Bölgesi İçin Ortak Vizyon” temasıyla bugün ve yarın yapılacak zirvede askeri-siyasi, ekonomik, insani ve çevresel konular ile yeni sınama ve tehditler başlıklarında sürdürülen konferans faaliyetleri ele alınacak, ileriye yönelik hedefler tespit edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan’da zirve katılımcısı ülke liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Erdoğan’ın Tacikistan’da katılacağı Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, bölgesel konuların en üst düzeyde ele alındığı etkili bir mekanizma işlevi görüyor.

Türkiye hem kendi çıkarlarını korumak hem de ortak coğrafyada ve tüm dünyada istikrar, güvenlik, barış ve dostluğa katkı sunmak üzere her platformda çok taraflı işbirliği ve etkin diyalog içinde çaba sarf etmeyi sürdürüyor.

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