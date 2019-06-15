Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan’dan ayrıldı

Tacikistan temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Duşanbe Havalimanı’ndan Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 14-15 Haziran’da geldiği Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’den ayrıldı. Erdoğan’ı, Duşanbe Havalimanı’ndan Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda uğurladı.

Erdoğan Tacikistan temasları kapsamında Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde konuştu, zirve katılımcısı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de gerçekleştirilen CICA Zirvesi’nin liderler oturumunun ardından ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra; Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ayrı ayrı görüştü.

Ülkedeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan; ayrıca Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ve Kamboçya Başbakanı Hun Sen’i de ayrı ayrı kabul etti.

Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.

