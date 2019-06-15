HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan’dan ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2019 13:22 | Son Güncelleme

Tacikistan temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Duşanbe Havalimanı’ndan Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda tarafından uğurlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5.

Tacikistan temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Duşanbe Havalimanı’ndan Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda tarafından uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 14-15 Haziran’da geldiği Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’den ayrıldı. Erdoğan’ı, Duşanbe Havalimanı’ndan Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda uğurladı.
Erdoğan Tacikistan temasları kapsamında Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde konuştu, zirve katılımcısı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de gerçekleştirilen CICA Zirvesi’nin liderler oturumunun ardından ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra; Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ayrı ayrı görüştü.
Ülkedeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan; ayrıca Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ve Kamboçya Başbakanı Hun Sen’i de ayrı ayrı kabul etti.
Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
Soylu: İstanbul'u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecekSoylu: İstanbul'u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve Kamboçyalı liderlerle görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve Kamboçyalı liderlerle görüştü

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

AK Parti bu akşam askerlik sistemini görüşmek için toplanıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Soylu: İstanbul'u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecek

Soylu: İstanbul'u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecek

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

İbrahim Kalın'dan ABD'ye mektup tepkisi!

Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili'ne 'mektup' tepkisi

Bakan Akar'dan ABD Savunma Bakan Vekili'ne 'mektup' tepkisi

Erdoğan'dan 'yeni askerlik sistemi' mesajı: Hayırlı olsun!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.