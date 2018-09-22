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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  TAKKELERİ DEĞİŞİRİZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 17:10 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te ödül töreni sırasında AVM'lerdeki kiralamalarla ilgili uyarıda bulundu.

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ-Can EROK- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te ödül töreni sırasında AVM'lerdeki kiralamalarla ilgili uyarıda bulundu.

Erdoğan, "Siz bu konuşulanlara bakmayın. Dolar falan bunların hepsini biz aşar geçeriz. Buradan AVM'cilere bir daha sesleniyorum.Türk lirası dururken hala dolarla hareket edecek olursanız, kusura bakmayın. Takkeleri değişiriz" dedi.

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