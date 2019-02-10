​Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'nde incelemelerde bulundu (1)

Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/ İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yeni AKM Projesi'nin temel atma töreninin ardından yapımı devam eden Taksim Camisiine geçti. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan yaklaşık yarım saat burada kaldı. İşçilerle sohbet eden Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti. Erdoğan buradan Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki programına geçti.
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