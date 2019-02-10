HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii’ni inceledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Taksim Camii’nde incelemelerde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi temel atma törenine katılmasının ardından yapımı devam eden Taksim Camii’nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Taksim Camii’nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi temel atma törenine katılmasının ardından yapımı devam eden Taksim Camii’nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindeki heyetle camiden ayrıldı.

PARTNER'İranlı Hulk' olarak ünlendi! Bir de çocukluğunu görün'İranlı Hulk' olarak ünlendi! Bir de çocukluğunu görün
Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririzErdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz
Bakan Soylu: FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyona hazırlanıyoruzBakan Soylu: FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Diğer Haberler
Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini de biz en kısa sürede bitiririz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı: Şahsımı telefonla arayarak...

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Karamollaoğlu: 'Hırsızlık yok' diyemiyor, 'bizim hırsızımız iyidir' diyor

Karamollaoğlu: 'Hırsızlık yok' diyemiyor, 'bizim hırsızımız iyidir' diyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.