Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii’ni inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Taksim Camii’nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi temel atma törenine katılmasının ardından yapımı devam eden Taksim Camii’nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindeki heyetle camiden ayrıldı.
Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...
Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz
Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!
Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!
Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş
İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı