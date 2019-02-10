CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKSİM CAMİSİ İNŞAATI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi inşaatında incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninin ardından inşaat çalışmaları devam eden Taksim Camisi'ne geçti.
İnşaat çalışmalarını inceleyen Erdoğan, buradaki işçilere İstiklal Caddesi girişindeki bir tezgahtan aldığı simit ve kestanelerden ikram ederek, birlikte fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İstanbul Sandık Başkanları Buluşması için Sinan Erdem Spor Salonu'na gitti.
Ek görüntüler:
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-Caminin içinden görüntüler
-İncelemelerde bulunması
-Simit ve kestane ikram etmesi
-Hatıra fotoğrafı çektirmesi
Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın çıkışı
-Aracına binerken vatandaşlarla selamlaşması
-El sallaması
-Aracına binmesi
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