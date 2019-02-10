CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKSİM CAMİSİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU (1) 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni AKM Projesi'nin temel atma töreninin ardından yapımı devam eden Taksim Camisi'ne geçti. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan yaklaşık yarım saat burada kaldı. İşçilerle sohber Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti. Erdoğan buradan Sinan Erden Spor Salonu'ndaki programına geçti.
Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın çıkışı
-Aracına binerken vatandaşlarla selamlaşması
-El sallaması
-Aracına binmesi
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