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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKSİM MEYDANI'NDAKİ İFTAR PROGRAMINDA KONUŞTU (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 21:34 | Son Güncelleme

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda düzenlenen "Geleneksel Beyoğlu İftarı" programına katıldı.  Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "İstanbul'un ve 80 vilayetiyle tüm Türkiye'nin ihtiyacı darbe çığırtkanlığı yapanlar değil, 15 Temmuz'da olduğu gibi canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkan milletin bizatihi kendisidir.

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda düzenlenen "Geleneksel Beyoğlu İftarı" programına katıldı.
Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "İstanbul'un ve 80 vilayetiyle tüm Türkiye'nin ihtiyacı darbe çığırtkanlığı yapanlar değil, 15 Temmuz'da olduğu gibi canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkan milletin bizatihi kendisidir. Kazanı kaynatıp sandıklardan oyu çalanların üste bir darbe tehdidinde bulunmalarına İstanbul halkı 23 Haziran'da gereken cevabı verecektir. Ana muhalefetin başındaki zat, nasıl tehditler sallıyor ortada. Anayasa'nın 138. maddesini ayaklar altına alıyor ama buna karşı hiçbir ses yok. İma dahi edemez, ben söylemiyorum Anayasa söylüyor. Bunlar imayı bırakın tehdit ediyor. Milli irade bizim her şeyimizdir, sonuna kadar savunacağız. Vesayet heveslilerinin kazanı kaynatarak birilerine kullanışlı ortam hazırlamasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sandıktan korkan siyasetçilerin olduğu tek yer bizim memleketimizdir. Halbuki bir yerde seçim yapılıyorsa, gerektiğinde yenileniyorsa orada demokrasi işliyor demektir. Bu demokrasi nasipsizleri ne yaparsa yapsın umursamayacak ve sonuna kadar milli iradenin sandığın yanında yer almasını sürdüreceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sinema dünyası ile ilgili olarak bize kadar, kimse bir yasal düzenleme yapmadığı halde, bu yasal düzenlemeyi yapıp, ondan sonra bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. Bunu ne ile ifade edeceğiz, ne ile izah edeceğiz?" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'ın açıklamaları

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