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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 08:30 | Son Güncelleme

MHP'nin bazı suçlarda ceza indirimi öngören kanun teklifine sıcak bakmayan AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni bir taslak üzerine çalışmaya başladı. Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin hukukçuları, Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bir dizi değişiklik öngören ve yerel seçimden sonra Meclis'e götürülmesi beklenen taslakta detaylar ortaya çıktı. Yeni düzenleme ile "Nasılsa hapse girmem" devri bitecek. Kadın cinayetlerinde en az ceza 40 yıl; çocukta 50 yıl olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, mevcut sisteme göre terör suçluları cezalarının dörtte üçünü, adli suçlular ise üçte ikisini çekiyor. Yeni çalışmada, terör suçlarına ilişkin hükümlere dokunulmayacak. Ancak cezasının yüzde 62-67'sini çeken adli suçlularda değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 52'ye çekilecek. Cumhurbaşkanı'nın en çok üzerinde durduğu konulardan biri olan kadın ve çocuğa yönelik şiddet, tecavüz, cinayet suçlarındaki ceza oranları ise artacak. Alt sınır, kadın cinayetlerinde en az 40, çocuk cinayetlerinde ise 50 yıl olarak yükseltilecek. Bu suçları işleyenler şartlı salıverme koşullarından da yararlanamayacak. Yani cezalarını sonuna kadar çekecek.

SUÇLAR SINIFLANDIRILACAK

Hırsızlık başta olmak üzere birçok suçta, suçlular cezaevine girmeden salıveriliyor. Bu durumun da ortadan kaldırılması planlanıyor. Kademeli bir infaz sistemi kurularak, bir yılın altında bir cezayı gerektirse bile, suç işleyen mutlaka cezaevinde kalacak. Yeni infaz düzenlemesinde 1-3 yıl ceza gerektiren suçlar sınıflandırılarak, cezaevinde en az kalacakları süre belirlenecek. Türkiye'deki infaz uygulamalarının adalet duygusunu zedelediğine dikkat çeken AK Parti kurmayları "Suç işleyen 'nasılsa hapis yatmayacağım' diye düşünüyor. Bu doğru değil. Yeni düzenleme ile ceza söz konusu olduğunda, bir gün bile olsa hapse girecek. Her suça göre yeni bir ceza ve infaz süresi olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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Adalet Bakanlığı ak parti Recep Tayyip Erdoğan ceza kadın cinayeti

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Birde şu yolsuzluk yapanlara 40 sene hapis cezası ver reis
Günaydın reis günaydın.. ne arsızlar hırsızlar tecavüzcüler dışarıda geziyor ve hala iş başındalar.. atı çalan çoktan üsküdarı geçti...
2002 yılında iktidara gelir gelmez idamı kaldırmasaydınız suç patlaması yaşanmazdı.
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