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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Pandemi hastanesinin odaları görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Pandemi hastanesinin odaları görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 17:09 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda inşaat çalışmaları devam eden pandemi hastanesinin örnek odaları basın mensuplarına gezdirildi. Odalarda tek yatak ve dezenfekten malzemeleri ve televizyon mevcut.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan pandemi hastanesinin büyük bölümü tamamlandı. İnşaatının çatısı duvarları ve çevre düzenlemesinin tamamlanmak üzere olduğu hastanesinin örnek odaları tamamlandı. Tamamlanan odalar basın mensuplarına gezdirildi. Odalarda tek yatak ve dezenfekten malzemeleri ve televizyon mevcut.

Hastanede yapılan örnek odalar iki kısımdan oluşuyor. Doktorlar ve hemşireler hastanın yanına girmeden önce veya girdikten sonra özel bölümde kendilerini dezenfekte edecek. İki adanın kapısı senkronize olarak çalışıyor. Odaların kapısı dezenfekte yapılması ve hasta veya hastane içine virüs taşımaması için aynı anda açılmıyor. Doktor ve hemşireler dezenfekte ettikten sonra kapılar açılacak.

Kaynak: İHA

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