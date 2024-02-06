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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam saat 04.17'de paylaştı! Deprem felaketinin 1. yıl dönümü vesilesiyle mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan tam saat 04.17'de paylaştı! Deprem felaketinin 1. yıl dönümü vesilesiyle mesaj

06.02.2024 06:49 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tam saat 04.17'de paylaştı! Deprem felaketinin 1. yıl dönümü vesilesiyle mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı. Riçhter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor.

Yitirdiğimiz 53 bin 537 canımızın her birine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Tedavileri hâlen devam eden yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar niyaz ediyorum. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü. Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihî sınamayı başarıyla vermiştir. Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur.

"CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yâd ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz. Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın" ifadelerini kullandı.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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deprem Recep Tayyip Erdoğan
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