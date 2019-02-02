Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya Köşkü’ne geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi görüşmede bulunmak üzere Tarabya Köşkü’ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’da bulunan evinden çıkarak Tarabya Köşkü’ne geldi. Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü’nde kabul edecek, akşam saatlerinde ise Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.
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