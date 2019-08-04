Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tarih yazıyoruz' dedi ve açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Bugün bir tarih yazıyoruz. İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Bursa'ya muhteşem bir şehir hastanesi kazandırıyoruz. Bay Kemal sana SGK'yı verdiler batırdın, hastaneleri yönetemedin.

Toplam 426 kilometrelik İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun tamamını hizmete sunmuş oluyoruz.

Biz eserlerimizle anılacağız. İstanbul ile İzmir arasındaki seyehati hızlı ve konforlu hale getirirken yolu da 100 kilometre kısaltıyoruz.

İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşüren projenin hayırlı olmasını diliyorum. Manisa kısmının açılışını Binali kardeşimiz gerçekleştiriyor. Muhteşem bir katılım var. Coşkunuzu, heyecanınızı biliyorum. Helikopterle inerken buradaki coşkuyu gördüm. Hep ne derdim, yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz, suyunuz yoksa gayri medeniyettesiniz. Nerede CHP varsa orada çöp var. Nerede CHP belediyesi varsa atık su var, susuzluk var. 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık. Karayolu tünel uzunluğunu 50 kilometreden 473 kilometreye ulaştırdık. Mal ve can güvenliğinde önemli adımlar atmış olduk. Vatandaşlarımızın kaza riskini minimilize ettik.

KURBAN BAYRAMI UYARISI

Bayram boyunca trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Bu hafta Kurban Bayramı'na giriyoruz. Allah göstermesin acele giden, ecele gider. Yollarda bastırıp... Gece yolculuğu buna çok dikkat edin. Sizi bekleyenlere kötü haber ulaştırmayın.

