IHAAW133448-SIY/31-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Tasarruf ve şeffaflık yeni dönemde belediyelerimizde çok daha önemli bir yönetim ilkesi haline gelecektir” dedi.

31.01.2019 13:34:48 TSI

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