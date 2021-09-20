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Erdoğan ABD'de konuştu: Tüm insanlığın hizmetine sokacağız

20.09.2021 03:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New York kentinde düzenlenen TASC Konferansında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi aşımız Turkovac'ı tüm insanlığın hizmetine sokacağız. Virüsün yanı sıra ondan daha ölümcül olan İslam düşmanlığı virüsü hızlı bir şekilde yayılıyor. Bununla mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ABD'de konuştu: Tüm insanlığın hizmetine sokacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansa katıldı.

"TÜM İNSANLIĞIN HİZMETİNE SOKACAĞIZ"

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika'dan Asya'ya, halen ilk doz aşıya ulaşamayan yüz milyonlarca insan var. Kendi aşımız Turkovac'ı tüm insanlığın hizmetine sokacağız" dedi.

Dünyada yükselen İslam karşıtlığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada virüsün yanı sıra ondan daha ölümcül olan İslam düşmanlığı virüsü hızlı bir şekilde yayılıyor. Bununla mücadele etmeliyiz" ifadesini kullandı.

"ÖNCÜ ROL ÜSTLENİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şöyle:

"(İslam düşmanlığı) Müslümanların günlük hayatını zorlaştıran, devlet politikalarına yön veren, sosyal barışı tehdit eden yıkıcı bir akıma dönüşmüştür. Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz."

"Takiye ve tedbir kılıfı altında, karanlık yüzlerini gizlemeye çalışsalar da FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğu artık gün gibi ortadadır."

"(New York'taki Yeni Türkevi Binası) Bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi olarak faaliyet gösterecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’deCumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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