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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2020 18:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

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