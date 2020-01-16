Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop\u2019u kabul etti. \nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, TBMM Ba\u015fkan\u0131 \u015eentop\u2019u kabul etti. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi\u2019ndeki kabul bas\u0131na kapal\u0131 olarak ger\u00e7ekle\u015fti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Babacan'\u0131n partisiyle ilgili fla\u015f geli\u015fme! 20 Ocak deniyordu ama...Rusya\u2019n\u0131n yeni ba\u015fbakan\u0131 Mihail Mi\u015fustin olduAB\u2019den "\u0130dlib ate\u015fkesine uyulsun" \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131