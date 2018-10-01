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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 14:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclise geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclise geldi.

Başkan Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından askeri törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti.

Öte yandan Suriyeli bir işadamı, Erdoğan'a Şeref Holü'nde el yapımı ipek aba hediye etti.

Erdoğan, Genel Kurulda 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM yeni yasama yılı

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