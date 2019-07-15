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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2019 14:04 | Son Güncelleme

Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılacak özel oturumu izlemek üzere Meclise geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılacak özel oturumu izlemek üzere TBMM'ye geldi.

Erdoğan, Mecliste, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Şeref Kapısı'ndan Meclise geçti. Erdoğan'ı burada da AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup başkanvekilleri ve AK Parti milletvekilleri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra özel oturumu izlemek üzere Genel Kuruldaki locasına geçti.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM

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