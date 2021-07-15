Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki 15 Temmuz anma töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün 5. seneyidevriyesini idrak ettiğimiz 15 Temmuz destanı, hepimizin ortak gurur kaynağıdır." dedi.

Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, şehitlerin uğruna canlarını feda ettikleri kutlu emanete halel getirmemenin, kendilerinin en önemli görevi olduğunu vurguladı.

40 yılı aşan siyasi hayatının hiçbir döneminde şehitlerin ruhlarını muazzep edecek hiçbir adım atmadıklarını dile getiren Erdoğan, özünde rekabet bulunan siyaseti, ülkenin ve milletin hayrına olan işlerde yarışmak olarak gördüklerini anlattı.

Hizmet üretirken, mücadele ederken, içeride ve dışarıda milletin hakkını savunurken 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, "Vatanımızın bekası, milletimizin birlik ve dirliği, Türkiye'nin topyekun refah ve huzurundan başka hiçbir hedef peşinde koşmadık. Bugün de aynı hassasiyetle çalışıyor, önceliği millet ve memleket olan herkesle, Türkiye ortak paydasında buluşmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, özellikle Türk siyasetinin 84 milyonu ilgilendiren meselelerde milli mutabakat ruhuyla hareket etmesi gerektiğine olan inancını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi partilerimiz, fikirlerimiz, hayata bakış açılarımız farklı olsa da hepimiz aynı vatanın, aynı toprağın, aynı iklimin insanlarıyız. Kökenlerimiz, görüşlerimiz ayrı olsa da hepimiz binlerce yıllık ortak bir mazinin, inşallah kıyamete kadar sürecek ortak bir geleceğin sahipleriyiz. Rengini, şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı al bayrağımız bağımsızlığımızın timsalidir. Her gün 5 defa semaya yükselen ezanlarımız, birlik ve beraberliğimizin remzidir. Bu sene kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutladığımız İstiklal Marşı 84 milyonun ortak hissiyatının sembolüdür. Bugün 5. seneyidevriyesini idrak ettiğimiz 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır. Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Alevi'siyle ve Sünni'siyle, hasılı tüm renkleri ve farklılıklarıyla Türkiye, 84 milyonun tamamının ortak yurdu, ortak yuvasıdır."

- "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 1,5 yıldır tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, millet olarak kaderin de kederin de aynı olduğunu gösterdiğine işaret ederek, "Yine bu salgın, tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi varlığımıza yönelik tehditleri ancak kenetlenmeyle aşabileceğimizi bizlere tekrar hatırlatmıştır." diye konuştu.

Yeni anayasa başta olmak üzere, Türkiye'nin demokrasisini güçlendirecek, refahını artıracak, itibarını yükseltecek, toplumsal barışını perçinleyecek tüm milli meselelerde siyaset kurumunun gereken uzlaşma kültürünü yaşatması gerektiğini belirten Erdoğan, "Türk demokrasisinin bir daha böyle menfur saldırılara maruz kalmaması için sorumluluk sahiplerinin, özellikle sorumluluk duygusuyla hareket etmesi büyük önem arz ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e, eski Türkiye'nin alışkanlıkları ve kamburlarıyla değil, inşallah yeni Türkiye'nin vizyonu ve heyecanıyla girmek istiyoruz. Siyaset kurumunun bunu başarabilecek olgunluğa, dirayete ve basirete sahip olduğuna inanıyorum. 84 milyonun her bir ferdinin de bizimle aynı inancı, aynı hissiyatı paylaştığını düşünüyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, dün Rize'de meydana gelen felaket nedeniyle birçok kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatarak, "Allah rahmet eylesin. Bu felaket neticesinde kaybolanlar var. Şu anda 3 bakanımız orada. Valimiz ve tüm görevliler arama-tarama çalışmalarını devam ettiriyorlar. Rabbim bizlere bu tür felaketleri yaşatmasın diye niyazım var." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türkiye, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, aziz şehitlere Allah'tan rahmet, şehit yakınlarına başsağlığı, gazilere sağlık ve afiyet niyaz ettiğini söyledi. Erdoğan, "(Türkiye geçilmez) diyerek, istiklaline ve istikbaline sahip çıkan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasının ardından AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun, asker kıyafeti giyen 5 yaşındaki torunu Mehmet Deniz'i sevdi, Deniz'e oyuncak yarış arabası hediye etti.

(Bitti)

