Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel oturumunu izledikten sonra Meclis'ten ayrıldı.

Erdoğan, özel oturumu izledikten sonra Şeref Holü'nde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ve çocukları ile bir süre sohbet etti. Sohbete, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Erdoğan'ı, Meclis'ten, TBMM Başkanı Mustafa Şentop askeri törenle uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile aynı makam aracıyla Meclis'ten ayrıldı.

