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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2019 13:44 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Erdoğan, burada gerçekleşen kabulde davetlilerle tek tek tokalaştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Ahmet Seyit Ahmet Baş, milletvekilleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında bulunduğu devlet erkanı ve yabancı misyon şefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.
BAHÇELİ DE KATILDI
Kabule TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderlerinden sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştıktan sonra kısa bir süre sohbet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılmadığı kabulde ayrıca CHP ve HDP'den hiçbir temsilci bulunmadı. Külliye'deki kabule katılanlar arasında BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

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