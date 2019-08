Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dinlemeyiz, Türkiye'nin haklarını savunacağız

Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE- Arzu ERBAŞ/ARTVİN, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleriyle ilgili, "Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gelip, geceyi geçirdiği, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinden öğle saatlerinde helikopterle Artvin'in Yusufeli ilçesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğiyle dünyanın 3'üncü yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ile ilçenin yeni yerleşim alanında helikopterle havadan incelemelerde bulundu. Erdoğan, daha sonra ilçe meydanında halka hitap etti.

Yusufeli Barajı ve yeni yerleşim alanını helikopterle havadan incelediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortaya muhteşem eser çıktığını söyledi. Baraj inşaatının dünyada eşi benzeri olmadığını belirten Erdoğan, "Biraz önce Yusufeli Barajı inşaatını helikopterle inceleme fırsatını buldum. Gerçekten muhteşem bir eser ortaya çıkıyor. Zaten Artvin adeta bir barajlar şehri. Dünyada eşi benzeri olmayan bu noktada bir şehir Artvin. Şimdi ise Yusufeli çok daha farklı bir konuma tırmanıyor. Kendi sınıfında ülkemizin en büyük, dünyanın en yüksek 3'üncü eseri olacak Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandırmak için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz. Baraj inşaatının sürdüğü, son 6 yılda ülkemizde yaşanan Gezi olaylarından tutun da 15 Temmuz'a kadar tüm saldırıların hedefindeki yerlerden biri hep bu eser olmuştur. Yurt dışından yurt içine kadar pek çok çevre Yusufeli Barajı'nın inşasına engel olmak için her türlü çabayı göstermişlerdir. Çünkü bunların bu ülkede bir dikili ağacı yok. Hamdolsun biz milletimizle ele verdik, tüm bu sıkıntıları aştık ve baraj inşaatına devam ettik. Barajın yapımında özellikle yüklenici firmanın bu noktadaki kararlılığını da huzurlarınızda alkışlıyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN HAKLARINI SAVUNUYORUZ'

Baraj sayesinde ülkede, yılda 1 milyar 888 milyon kilovat saat enerji üretileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleriyle ilgili de konuştu. Türkiye'nin haklarını savunduklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemize yılda 1 milyar 888 milyon kilovat saat enerji üretecek bu eserin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70'i buldu. İnşallah 2021 yılının Nisan ayında burada elektrik üretimi başlayacaktır. Görüldüğü gibi önümüzde fazla bir zaman yok. Hızla ilerliyoruz, bitireceğiz, sonra da açılışına geleceğiz. Barajda üretilecek enerjinin ülkemize katkısı, yılda ne kadar biliyor musunuz? 1 milyar 250 milyon lira olacak. Bu üretim gücü ile baraj 7 yılda kendini amorti edebilme kabiliyetine sahiptir. Bu öyle bay Kemal'in dediği gibi değil. Çünkü bunlar öyle hesap kitap filan bilmez. Bunlar sadece atılan adımlar nasıl engellenir, buna bakarlar. Doğu Akdeniz'de Amerika, Fransa, İngiltere, Katar varmış ama tek ülke yokmuş. Hangi ülke? Türkiye yokmuş. Eline diline dursun ya. Sen orada bizim 'Yavuz'umuzu görmüyor musun? 'Barbaros Hayrettin'i görmüyor musun? 2 sondaj gemisi ve 2 araştırma gemisi ile o devasa al bayrağımızı görmüyor musun? Sondaj ve sismik araştırma gemilerimizin yanında bizim fırkateynlerimizi görmüyor musun? Uçaklarımızla her şeyimizle oradayız. Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız."

'DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERECEĞİZ'

Baraj suları altında kalacağı için yapılan yeni yerleşim yerini de incelediğini dile getiren Erdoğan, "Bu eser için Yusufeli çok büyük fedakarlıkta bulundu. Sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yerleşim yerini değiştirmek zorunda kaldık ama şimdi helikopterle geçerken baktım ki bir leb-i derya. Her şeyiyle muhteşem bir şehir burada inşa ediliyor. Tabi süreç içinde dedikodular veya bazı olumsuz kampanyalar yürütülebilir; ama şunu söyleyeyim; Allah razı olsun, inanın oralara yerleştiğiniz zaman ben inanıyorum ki siz bize çok dua edeceksiniz. Çünkü bütün devlet binaları, okullarıyla ibadethaneleri ile hakikaten altyapısıyla üst yapısıyla muhteşem bir Yusufeli burada inşa ediliyor ve bunu da biz dünyaya örnek göstereceğiz. Buraya gelip, burayı görenler, 'Burayı nasıl yaptılar?' diyecekler. Buraya bu kayalar, çimento, beton nasıl dökülür, bu tüneller nasıl açıldı, bu viyadükler nasıl yapıldı? Bunları gördükleri zaman şaşıracaklar ama onlar bizim Türkiye olduğumuzu bilmiyorlar. Biz Türk'üyle Gürcü'süyle Abaza'sıyla Arap'ıyla Laz'ıyla Kürt'üyle bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk, Türkiye olduk ve bunları başardık. Daha güzelini de inşallah yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'MAĞDURİYETİ, KARARNAMEYLE GİDERİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin çekim alanı haline geleceğini de belirterek, yeni yerleşim yerinde yürütülen çalışma sürecini yakından takip ettiğini, vatandaşın mağduriyet yaşamamasına da önem verdiklerini söyledi. Erdoğan, "Gençlerimizin ve kadınlarımızın yeni yerleşim konusundaki beklentilerini hep arkadaşlarımız bizlere ilettiler. İnşallah herkesin gönlünü hoşnut edecek biçimde bu süreci tamama erdireceğiz. Projesini bizzat incelediğim, takip ettiğim bu süreçte inşallah bütün yüklenici firmalar, onlar da bize bugüne kadar zorluk çıkarmadılar. Başarılı bir şekilde süreci devam ettirdiler. Sizler bizim için değerlisiniz. Hiçbir Yusufelilinin mağduriyet yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Buradan bir de müjde vermek istiyorum. Yeni yerleşim yerinde hak sahibi olmayanların mağduriyetini çıkarmakta olduğumuz bir kararname ile gideriyoruz ve bu gece bu kararnameyi imzaladım" dedi.