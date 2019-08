Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dinlemeyiz, Türkiye'nin haklarını savunacağız (3)

PARTİLİLER VE STK'LARLA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesindeki toplu açılış törenin ardından AK Parti Rize İl Başkanlığı'nın düzenlediği yemekte parti teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi. Basına kapalı yemekte konuşan Erdoğan, FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyesinden temizlenmesinde MHP ile işbirliğinin önemli payı bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile 15 Temmuz ihanetinin ardından 7 Ağustos tarihinde Yenikapı'da başlattığımız yakın işbirliğini 31 Mart seçimlerinde çok daha ileri taşıdık. İçeriden ve dışarıdan nifak girişimlerine rağmen Yeni Kapı ruhunu diri tutmayı başardık. Bu süreçte saldırıları savuşturmadık. Aynı zamanda siyasi tarihimizin en köklü reformlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de yine MHP ile birlikte imza attık. CHP, bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına koltuk değnekliği yaparken biz milli iradenin önündeki engelleri kaldırdık. CHP'nin başındaki zat kontrollü darbe iftirasıyla milletin zaferine leke sürerken biz devletimizi FETÖ'cü alçakların elinden kurtardık. FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyemizden temizlenmesinde MHP ile işbirliğimizin önemli payı bulunuyor. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı, aradan geçen süre zarfında Türkiye'nin bekasının, Türk demokrasisinin, milletimizin İstikbalinin garantisi olmuştur" dedi.

'DÖNEM FEDAKÂRLIK DÖNEMİDİR'

Her kesime ellerini uzattıklarını, 'önce millet, önce memleket' diyen herkese kapılarının açık olduğunu da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye ortak paydasının şekillendirdiği bu güzel birlikteliği inşallah daha da güçlendireceğiz. Milletimizin müşterek değerleri çerçevesinde, yine milletimizin çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Gezi olaylarından itibaren ardı ardına yaşadığımız hadiseler Türkiye'yi ve Türk milletini bekleyen tehlikeleri ortaya koymuştur. Ege'den Akdeniz'e, terörden enerjiye kadar iç ve dış politikada siyasi tarihinin en kritik mücadelelerini vermektedir. Sorumluluk sahibi hiç kimse bu tehditler karşısında kayıtlı kalamaz. Dönem fedakârlık dönemidir. Bizi sevsin sevmesin her kesime elimizi uzatıyoruz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, önce millet, önce memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa, gerisi teferruattır. Bu şuurla hareket eden herkese kapımız açıktır."

'TÜRKİYE'Yİ BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Gezi, sokak ve çukur terörü ile 15 Temmuz gibi ihanetlerin tekrarlanmasına asla izin vermeyeceklerinin de altını çizen Erdoğan, "AK Parti olarak bugüne kadar ülkemizi ilgilendiren tüm konularda partizanca bir davranışın içerisinde olmadık. Türkiye'nin çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapmaya gayret ettik. Vatanımızın bekasına yönelik her türlü iç ve dış tehdidi bertaraf etmekte kararlıyız. Ne gezi vari sokak terörünün, ne çukur terörünün, nede 15 Temmuz gibi ihanetlerin tekrarına izin vermeyiz veremeyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu tehditlerin önündeki en büyük engeldir. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE, AYAĞINA VURULAN PRANGALARDAN BİZİM DÖNEMİMİZDE KURTULDU'

AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıldönümüne de değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'nin tüm kademelerinde bu davaya gönül vermiş, hizmet etmiş katkı sağlamış, görev almış, partimize oy vermiş tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bir siyasetçi için milletin sevdasından, teveccühünden daha büyük bir bahtiyarlık yoktur. Rabbim girdiğimiz 15 seçimin tamamında bu gururu yaşatmayı nasip etti. 17 yılı iktidar olmak üzere tam 18 senedir tüm Türkiye'ye hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk günkü aşkla, sevda ile partimizi kurarken duyduğumuz o güzel heyecanla yolumuza devam ediyoruz. 18 senede ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarıyla, reform hamleleriyle tanıştırdık. Muhalefetin engellemeleri karşısında yılmadık. Başkalarıyla değil, daima kendimizle yarışarak bugünlere geldik. Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu."

'KÖTÜ KOMŞULAR BİZİ EV SAHİBİ YAPTI'

Terörle mücadelenin insansız ve silahlı İHA'larla, gerektiğinde F-16'larla başarılı bir şekilde devam ettiğini de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz yıllardır hasretini çektiği hizmet ve eser siyasetine yine bizim dönemimizde kavuştu. Göreve geldiğimizde savunma sanayinin yüzde 20'sini üretiyorduk, ama bugün yüzde 70'ini biz üretiyoruz. Yıllık gelirimiz savunma sanayi ürünlerinden elhamdülillah 2.5 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Bize insansız hava araçlarını dost bildiklerimiz vermiyordu. Ama kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi artık bunları biz üretiyoruz. Artık insansız hava araçlarımız teröristlere kan kusturuyor. Onları inlerine kadar takip edeceğiz dedik ve şu anda onları inlerinde, Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3 harekatında bunları biz kovalıyoruz onlar kaçıyor. Ta Irak'ın kuzeylerine kadar kovalıyoruz. Gerektiğinde F16'larla kovalıyoruz. Türkiye artık kendi ayakları üzerinde duruyor" dedi.

'DEMOKRASİYE İNANAN, BÖYLE BİR ADIMDAN RAHATSIZLIK DUYMAZ'

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlıklarına yapılan kayyum atamalarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Diyarbakır, Mardin ve Van'da yapılan belediye başkan vekili atamaları, hukuku, sandığı, millet iradesini korumaya yönelik meşru bir reflekstir. Demokrasiye inanan, demokratik kültürü özümseyen hiç kimse böyle bir adımdan rahatsızlık duymaz, duymamalıdır. Hal böyleyken bir dönem Gezi vandallığına sahip çıkmış, çukur terörünü sahiplenmiş, 15 Temmuz ihanetine alkış tutmuş çevreler, bakıyorsunuz sabah akşam utanmadan bu kararı eleştiriyor. 31 Mart seçimlerinde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki parti, beklendiği gibi milletten değil, millet iradesini hiçe sayanlardan yana tavır aldı. Maalesef birileri de bunlarla aynı çizgiye gelerek, gerçek yüzlerini ve niyetlerini ifşa etti. Dile getirilen eleştirilerin, vicdanla, insafla, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmakla hiçbir alakasının olmadığı açıktır. Şunu iyi bilin amacın üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu biliyoruz. Çünkü milletimiz bunlara asla hayal ettikleri gibi bir imkan vermez" ifadelerinde bulundu.

'NİYET HAYIR OLMAZSA, AKIBET HAYIR OLMAZ'

AK Parti'nin içinde gedik açma çabalarının hep olduğunu belirten Erdoğan, "AK Parti'nin içinde gedik açma çabaları hep olduğu gibi yine boşa çıkacaktır. İstedikleri kadar dolaşsınlar. Bunlardan önce de bu gayretlerin içerisinde olanlar oldu, ne olduğunu biliyorsunuz. Evet niyet hayır olmazsa, akıbet hayır olmaz. Bunların niyeti hayır değil, bunların niyeti farklı. Dolayısıyla tabii ki dert; burada sadece 'biz acaba Erdoğan'ı 1-2 puan düşürmek suretiyle alaşağı eder miyiz' bu nereye çalışmaktır? Bunlar şu anda projelere çalışıyor. Bu projelerin kimler olduğunu olabileceğini sizler zaten tahmin ediyorsunuz. Biz bu partimizi 18 yıl önce milletimizle beraber kurduk, biz sadece tabelasını astık. Ülkemizde 18 yıldır doğudan da, batıdan da, kuzeyden, güneyden de oy alan destek gören, 82 milyonu tüm renkleriyle kucaklayabilen yegâne hareket AK Parti'dir. Biz hesapları değil, aynı davaya inanan, aynı ideallere gönül veren bir kadroyuz. Bu şekilde de inşallah yolumuza devam edeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.