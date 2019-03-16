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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ’a gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki evinden helikoptere binerek Tekirdağ’a gitmek üzere yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki evinden helikoptere binerek Tekirdağ’a gitmek üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kısıklı’da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan uğurladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde Tekirdağ’a gitmek için Kısıklı’daki evinden ayrıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan da Kısıklı’daki eve gelerek Erdoğan’ı uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ’da düzenlenen mitingde halka hitap edecek. Erdoğan’ın Tekirdağ’daki programından sonra da İstanbul’un Çatalca ilçesine gitmesi bekleniyor.

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