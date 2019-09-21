Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl 19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17 bin 400'e yakın takım ve 2 bin finalist, 50 bin yarışmacı başvurusu ve 10 bin finalist, ülkemizin 81 vilayetinin tamamı ve 122 ülke katılımcısıyla TEKNOFEST rekor kırdı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) katıldı.

Konuşmasına bu yıl ikincisi düzenlenen TEKNOFEST'in ülkeye, millete ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek başlayan Erdoğan, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin sembolü haline gelen bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen T3 Vakfı başta olmak üzere tüm kurumlara ve kişilere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü başlayan ve yarın sona erecek olan TEKNOFEST'e ilginin bu yıl katlanarak arttığını görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: