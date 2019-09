Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da

Binler ve on binlerin hava ve kara araçları sergilerini dolaştığını, gösteriler gibi ilave etkinliklerle TEKNOFEST'in adeta bir teknoloji şöleni havasında geçtiğini dile getiren Erdoğan, "Burada kalbine teknoloji ve havacılık sevgisi aşıladığı her bir evladımız, geleceğimize yakılmış birer ışık olacaktır. Önümüzdeki yıl çok daha büyük katılımlı çok daha yüksek nitelikli çok daha coşkulu bir festivale şahit olacağımıza ben yürekten inanıyorum." dedi.

Erdoğan, bugün burada ortaokul, lise, üniversite takımları ile profesyonelliğin ayrı ayrı geliştiği ve yarıştığı her etkinliği, adeta milli teknoloji hamlesinin yeni bir ayak sesi olarak gördüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz yılki TEKNOFEST'in açılışında da ifade etmiştim. Her şey hayal ile başlar. Hayal ile inanç birleştiğinde ise ortaya başarı çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bize giydirilen ve kesinlikle 3 beden, 5 beden küçük gelen gömlekle yaşamamızı istediler." diye konuştu.

Aynı şekilde ekonomimizi uluslararası rekabete uygun şekilde reforme ederek, üretimin, istihdamın, ihracatın, rekabetin elbette büyümenin ve teknolojinin gelişmesini sağladık. Böylece mahkum edilmek istendiğimiz geri kalmışlık zincirlerini birer birer parçaladık."

Bu mücadelenin öyle kolay geçmediğini, önlerine her türlü engelin çıkartıldığını, her türlü tuzak kurulduğunu, her türlü oyunun oynandığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeri geldi partimizi kapatmaya kalktılar, yeri geldi terör örgütleriyle ülkemizi kana ve ateşe boğmaya çalıştılar. Yeri geldi sokakları karıştırmak, milletimizin fertlerini birbirine düşman etmek için uğraştılar. Hatta yeri geldi emniyet, yargı teşkilatı, yeri geldi ordu içindeki bir çete vasıtasıyla darbe girişiminde bulundular. Kardeşliğimizin yanında ekonomimizi de hedef aldılar. Hamdolsun biz, milletimizle birlikte bu saldırıların hepsini birer birer boşa çıkarmayı başardık. Ne dedik? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ve bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız dedik ve yürüdük.